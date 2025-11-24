Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata

WAŻNE
Z najnowszych zdjęć satelitarnych bazy w Arsienjewie wynika, że Rosjanie niemal całkowicie wyczerpali przechowywane tam przez lata zapasy pojazdów opancerzonych, głównie MT-LB. Ukraiński portal UNITED24 Media podkreśla, że jasno wskazuje to na rosnące problemy rosyjskiej armii, która straty ponoszone w Ukrainie uzupełnia coraz głębszymi rezerwami sprzętu z czasów radzieckich.

Analitycy OSINT porównali najnowsze zdjęcia satelitarne z listopada br. z fotografiami sprzed kilkunastu miesięcy oraz sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obiekt, który był kiedyś jednym z największych rosyjskich magazynów pojazdów opancerzonych MT-LB, został niemal całkowicie "wyczyszczony".

Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała

Zamiast setek egzemplarzy tych pojazdów obecnie w bazie znajduje się zaledwie kilka MT-LB w krytycznym stanie. Uzupełniają je pozostałości po pojazdach, które zostały rozebrane na części z przeznaczeniem pełnienia roli "dawców" podzespołów dla wozów służących w rosyjskiej armii.

Baza w Arsienjewie (Kraj Nadmorski) położona jest około 7 tys. km od granicy z Ukrainą, co pokazuje, że Kreml nie waha się sięgać po poradziecki sprzęt nawet z obiektów, z których transport stanowi duże wyzwania logistyczne.

Ukraińcy nie mają wątpliwości, co to oznacza

"Baza położona około 7 tys. kilometrów od granicy z Ukrainą służyła jako kluczowa rezerwa dla pojazdów opancerzonych wykorzystywanych w trwającej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. [...] Te wydarzenia jasno wskazują na rosnące opieranie się Rosji na głębokich rezerwach sprzętu z czasów radzieckich do podtrzymywania operacji na Ukrainie" - czytamy na portalu UNITED24 Media.

MT-LB, pierwotnie zaprojektowane jeszcze w latach 60. zeszłego wieku, zostały w późniejszych latach szeroko rozpowszechnione. Mimo swojego wieku (i bardzo słabego jak na obecne standardy opancerzenia) są częstym widokiem na froncie w Ukrainie.

To wozy, które były budowane jako sprzęt przystosowany do poruszania się w trudnym terenie, posiadają gąsienicową trakcję i zdolności amfibijne. Mieszczą we wnętrzu do 12 osób. Były fabrycznie wyposażane w karabin maszynowy kal. 7,62 mm.

