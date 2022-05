Włoska artyleria już na miejscu. Ostrzeliwuje rosyjskie pozycje

Haubica FH-70 to efekt współpracy Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec przyjęta do uzbrojenia w 1978 roku. Jest to haubica w natowskim kalibrze 155 mm z lufą o długości 39 kalibrów, która poza trzema państwami projektu była też produkowana na licencji w Japonii, gdzie stanowi część arsenału Sił Samoobrony.