Ogromne potrzeby Ukraińców. Proszą UE o 250 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie

Aktualnie do Ukrainy trafia istna rzeka amunicji z całego świata zarówno do systemów poradzieckich, jak i do dostarczonego sprzętu w standardzie NATO. Do pierwszej kategorii zaliczymy zapasy sprzętu poradzieckiego posiadanego przez państwa wschodniej flanki NATO oraz lokalną nową produkcję z m.in. Polski, Czech czy przede wszystkim Bułgarii. Ostatnio do listy dostawców dołączyła nawet mocno prorosyjska Serbia, przekazując tysiące rakiet do systemów BM-21 Grad.