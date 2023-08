Polska broń na Bałtyku. Głuptak trafi na kolejne okręty

Głuptak to nowoczesny, zdalnie sterowany pojazd, służący do wykrywania i neutralizowania min morskich i innych obiektów niebezpiecznych.

Operator kieruje pojazdem w stronę wstępnie zidentyfikowanego poprzez inne sensory obiektu, a dzięki zaawansowanej kamerze może dokładnie monitorować sytuację. Gdy jest pewny zagrożenia, aktywuje mechanizm neutralizujący, co z uwagi na fakt iż jest to pojazd typu oneshot prowadzi do zniszczenia również samego Głuptaka.

Kluczowym składnikiem systemu OPM Głuptak są unikalne podwodne drony. Zostały one zaprojektowane tak, aby skutecznie wykrywać i neutralizować zagrożenia w głębinach morskich . Są w stanie lokalizować nie tylko obiekty znajdujące się na powierzchni dna, ale także te ukryte czy zasypane. Działa efektywnie w zakresie głębokości od 5 do 200 metrów.

Każdy dron, sterowany zdalnie, ma długość zbliżoną do 1,5 metra. Jego ruch jest napędzany przez kompaktowe silniki elektryczne, które poruszają niewielkimi śrubami. Wyposażony jest również w niewielki ładunek wybuchowy, który ma za zadanie neutralizować wykryte miny, co niestety wiąże się z jednorazowym użyciem drona .

W typowym zestawie systemu OPM Głuptak znajduje się dziesięć urządzeń. Oznacza to, że podstawowa konfiguracja tego systemu składa się z dziesięciu dronów lub pojazdów przeznaczonych do wykrywania i niszczenia min morskich. Do systemu dołączone są także modele szkoleniowe, które służą do praktycznego treningu operatorów. W sytuacjach kryzysowych, modele te mogą zostać przekształcone w wersję operacyjną poprzez zastąpienie symulacyjnego ładunku prawdziwym materiałem wybuchowym.