Jeden pocisk, jedno zniszczenie. Głuptak trafi na polskie okręty

Przeznaczeniem systemu OPM "Głuptak" jest identyfikacja i neutralizacja obiektów niebezpiecznych znajdujących się w zbiornikach wodnych, w tym zarówno spoczywających na dnie, jak również zagrzebanych w mule czy ukrytych za przeszkodami terenowymi. Głuptak może operować na głębokości od 5 do 200 m . Dla zwiększenia zasięgu jego działań, można go zainstalować na zdalnie kierowanym pojeździe podwodnym Morświn – również skonstruowanym na Politechnice Gdańskiej.

Uczelnia wyjaśniła, że system obrony przeciwminowej OPM "Głuptak" do swoich działań wykorzystuje nieduży i zdalnie sterowany pojazd o długości ok. 1,5 m i kształcie przypominającym torpedę. Napędzany jest niewielkimi śrubami, poruszanymi przez silniki elektryczne, służy do przenoszenia ładunku wybuchowego, który niszczy minę morską. W związku z tym, że jest pojazdem typu "one shot" w czasie takiej operacji pojazd również ulega zniszczeniu. W ukompletowaniu systemu znajdują się również pojazdy ćwiczebne, które można wykorzystywać do szkolenia użytkowników. Niemniej w każdej chwili poprzez zamianę makiety gabarytowo-masowej (makieta ładunku niszczącego) na ładunek niszczący bojowy pojazd w wersji ćwiczebnej może stać się pojazdem w wersji bojowej.