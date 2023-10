System Tacticos Thalesa. Trafi do fregat Miecznik

Porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową a Thalesem nie sprowadza się jedynie do kolejnego kontraktu w sektorze obronnym. Umowa ta jest przełomem w stosunkach obu firm, kładąc nacisk na dokładnie wytyczone warunki i korzyści dla każdej ze stron. Współpraca ta podkreśla znaczenie szczegółów i konkretów w strategicznych negocjacjach, w których innowacje technologiczne oraz głębokie zrozumienie biznesowe stają się fundamentem sukcesu.

W kontekście wyżej wspomnianego partnerstwa, rozwój floty Marynarki Wojennej RP nabiera tempa. Planowane jest wprowadzenie do służby pierwszej fregaty rakietowej MIECZNIK w ciągu najbliższych sześciu lat. Ostatecznie, do początku przyszłej dekady, Polska Marynarka Wojenna ma posiadać trzy takie jednostki, które będą zdolne do skutecznego zwalczania różnorodnych zagrożeń, począwszy od statków powietrznych, przez pociski manewrujące, a na celach podwodnych czy lądowych kończąc.