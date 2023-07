Ważne decyzje Skandynawii. Na morzu pojawią się kolejne jednostki

Okręty podwodne we współczesnym konflikcie morskim są orężem groźnym i wszechstronnym. Zauważyli to również Skandynawowie – norweski sztab generalny zalecił rządowi pozyskanie dwóch dodatkowych okrętów podwodnych typu 212CD, co zwiększy ich liczbę do sześciu, a Duńczycy rozważają przywrócenie komponentu podwodnego w swojej flocie. Ostatni okręt podwodny wycofano ze służby w Søværnet w 2004 roku.