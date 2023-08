Nowa broń Polaków. Dojrzy z góry każdy szczegół

Ostatnio na temat jednej z ważniejszych broni w polskiej armii mieliśmy okazję usłyszeć w grudniu 2022 r. Wówczas Ministerstwo Obrony Narodowej informowało o dostarczeniu pierwszych elementów wchodzących w skład bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego do 18 Pułku Artylerii. Polscy artylerzyści odebrali wtedy dwie wyrzutnie i dwa treningowe statki powietrzne Gladius

Teraz w sieci pojawiają się kolejne zdjęcia systemu, które na platformie X (dawny Twitter) publikuje m.in. użytkownik Krzysztof Duda. Widać na nich Gladiusa umieszczonego na wozie bojowym Waran 4x4. To połączenie, które zwiększa mobilność systemu poszukiwawczo-uderzeniowego.

Rzeczony system stanowi produkt polskiej firmy WB Electronics, która odpowiada m.in. za produkcję dronów FlyEye . Gladius składa się natomiast z dwóch dronów: FT-5 i BSP-U (określany również jako Gladius-2). Pierwszy z nich stanowi sprzęt służący do prowadzenia zwiadu, drugi natomiast jest amunicją krążącą.

Oba bezzałogowce zostały zintegrowane z systemem zarządzania polem walki Topaz. Odnośnie drona FT-5 wiadomo, że jest to konstrukcja zbudowana w oparciu o dwa silniki, która ma rozpiętość skrzydeł niemal 6,5 m i długość 3,1 m. Wyposażony w głowice optoelektroniczne, systemy rozpoznania radioelektronicznego oraz skażeń bezzałogowce mogą poruszać się na wysokości 5 km przez 10 godzin. Maksymalna prędkość FT-5 to z kolei ok. 180 km/h.