Państwa z północy wysyłają okręty. Mają chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku

Jest to pierwsze użycie operacyjne JEF. Do tej pory siły połączone uczestniczyły wyłącznie w ćwiczeniach międzynarodowych. W opublikowanym przed czterema dniami wspólnym oświadczeniu szefów resortów obrony państw członkowskich możemy przeczytać, że podjęto decyzję o skierowaniu sił do monitorowania i ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej. Okręty wraz z lotnictwem mają zostać rozmieszczone w regionie z początkiem grudnia.