Polska podpisała umowę. Podwozia Jelcz do Pilicy

W ramach przedmiotowej umowy Konsorcjum PGZ-Pilica+ jest zobowiązane do dostarczenia także pakietów logistycznych, szkoleniowych oraz dokumentacji technicznej. Wartość umowy wynosi ok. 550 mln zł brutto. Dostawy oraz integracja wyrzutni zostanie realizowana w latach 2024-2029.

Przedmiotem pierwszej umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a firmą MBDA UK Ltd., jest dostawa 44 wyrzutni iLauncher i kilkuset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzętu towarzyszącego. Wartość zamówienia wynosi ok. 1,9 mld GBP (ok. 10 mld zł) netto. Dostawy sprzętu wojskowego będą realizowane w latach 2025-2029.

Przedmiotem drugiej umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA, jest pozyskanie 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica (w tym 1 zestawu szkolnego). Wartość zamówienia wynosi ok. 3 mld zł brutto i obejmuje również dostosowanie zamówionych wcześniej, a obecnie dostarczanych zestawów do standardu PSR-A Pilica+. Dostawy będą realizowane w latach 2025-2029.

29 marca br. podpisano umowę, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-Pilica+, której przedmiotem jest dostawa 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra. Wartość zamówienia wynosi ok. 1,1 mld zł brutto, a dostawy radarów zostaną zrealizowane w latach 2026-2028 i będą stanowiły kontynuację dostaw realizowanych przez PIT-Radwar na potrzeby innego zadania, w ramach umowy zawartej 3 września 2019 r. przez Inspektorat Uzbrojenia. Zgodnie z umową z 2019, o wartości ok. 635 mln zł brutto, wykonawca dostarczy 16 ZDPSR Bystra do końca 2025 r.