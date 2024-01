Rosyjska rakieta nad Polską. Ekspert skomentował incydent

Przypomnijmy, że sytuacja, do której odnosi się Ignat, miała miejsce w ostatnich dniach ubiegłego roku. Wówczas w polską przestrzeń powietrzną wtargnęła rosyjska rakieta. Pierwsze doniesienia mówiły, że był to pocisk Ch-101, czyli mierząca ok. 7,5 m długości rakieta o wadze ok. 2,4 t. Jest ona zdolna do przenoszenia głowicy bojowej o masie 480 kg i po wystrzeleniu może dotrzeć na odległość nawet 4,5 tys. km.