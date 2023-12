Rakieta nad Polską. Dlaczego nie została zestrzelona?

Autor publikacji na łamach Defence24 zauważa też, że ciągłe patrolowanie nieba przy wsparciu myśliwców F-16 wymaga obecności tzw. latających cystern , czyli samolotów pozwalających tankować mniejsze maszyny w trakcie lotu . Polacy nie dysponują własnym narzędziem tego typu, co więc ogranicza możliwości F-16 w kontekście stałej obserwacji z powietrza.

Podkreślić należy też, że w świetle ostatniego incydentu przy granicy z Ukrainą – dużą rolę odegrał czas, w którym rakieta przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej. Obiekt znalazł się w Polsce na ok. 3 minuty, a to czas, który mógł okazać się zbyt krótki, by podjąć decyzję o przechwyceniu pocisku. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że często opadające szczątki po zestrzeleniu mogą stanowić większe zagrożenie od samego przelatującego obiektu.