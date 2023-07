Rosyjska broń zagłady. Kryje w sobie zachodni sekret

Babel zauważa, że wykorzystywane przez Kreml elementy różnego rodzaju broni i sprzętu militarnego można traktować jako krytyczne. Oznacza to, że ich obecność jest kluczowa do prawidłowego działania maszyn lub systemów . Wśród nich należy wymienić układy scalone, mikroprocesory, tranzystory, regulatory napięcia, kondensatory oraz odbiorniki.

Iskander-K jest bronią wyprodukowaną na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i wyposażoną w pociski manewrujące 9M729 i 9M728. Zdaniem USA, są one naruszeniem postanowień Traktatu INF, bowiem skuteczny zasięg broni przekracza 500 km. Poruszają się z prędkością ok. 6 Ma (ok. 7,5 tys. km/h) i przenoszą głowice bojowe o masie do 720 kg.