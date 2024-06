To kolejny taki przypadek, w którym rosyjska rakieta spada na terytorium Rosji. W ubiegłych miesiącach tego typu incydent powtarzał się wielokrotnie, a jednym z ostatnich był upadek drona irańskiej produkcji Mohajer-6, który rozbił się w obwodzie kurskim .

Listę kompromitującą drugą armię świata zasila teraz kolejny pocisk Ch-101, czyli jedna z najpopularniejszych i jednocześnie najnowszych broni znajdujących się obecnie w arsenale Federacji Rosyjskiej. Rakieta wystrzelona w tracie jednego z ostatnich ataków kolejny raz rozbiła się w obwodzie wołgogradzkim, który jest oddalony przynajmniej o 150 km od granicy z Ukrainą. Jest to więc obszar, który najprawdopodobniej znajduje się torze lotu wielu rosyjskich pocisków, bowiem ostatni incydent nie jest jednostkowy.

Ch-101, której wrak znaleziono w nieokreślonym miejscu w obwodzie wołgogradzkim, to amunicja produkowana seryjnie przez rosyjski przemysł zbrojeniowy od lat 2010-2011. Jest to więc jedna z nowszych konstrukcji, którą armia Federacji Rosyjskiej regularnie wykorzystuje do prowadzenia ataków w kierunku Ukrainy.