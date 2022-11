Po raz pierwszy pojawiły się na froncie. Dostarczyła je Litwa

Liczba przekazanych haubic nie jest znana, ale według niektórych szacunków Litwa posiadała w swoich magazynach 18 egzemplarzy M101 . Wilno zamierzało wycofać tę broń z chwilą otrzymania zamówionych we Francji dział samobieżnych CAESEAR. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęto jednak najwyraźniej decyzję, aby przekazać ją obrońcom. Wyjaśniamy, jakimi możliwościami dysponuje haubica M101.

M101 to haubica kal. 105 mm, produkcji amerykańskiej firmy Rock Island Arsenal. Jej seryjna produkcja rozpoczęła się w 1941 r. Podczas drugiej wojny światowej używano jej podczas starć na Pacyfiku oraz na froncie zachodnim. Po zakończeniu globalnego konfliktu wykorzystywano ją w czasie walk w Korei i Wietnamie. Z haubicy można odpalać pociski odłamkowo-burzące, przeciwpancerne, kumulacyjne, podkalibrowe, dymne i chemiczne.

M101 ma zasięg do 11 km, a jej szybkostrzelność mieści się w przedziale od czterech do pięciu strzałów na minutę (według innych źródeł wynosi ona nawet 10 strzałów na minutę). W pozycji wyjściowej haubica waży 2,26 t. Masa lufy ze śrubą (klinem poziomym) wynosi 483 kg. Ukraiński serwis Militarnyj zwraca uwagę, że broń można szybko i wygodnie ustawić w pozycji bojowej, co ma istotne znaczenie w warunkach frontowych.