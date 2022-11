Prototypowa broń na wojnie. Ukraińcy rozważają jej produkcję

2S22 Bogdana to pierwsza haubica ukraińskiej produkcji, zgodna ze standardem amunicji NATO kal. 155 mm. Według słów Reznikowa, broń przeszła już pozytywne testy ministerstwa. Jeśli system będzie dalej rozwijany, Ukraina ruszy z produkcją pocisków kal. 155 mm (obecnie ma jej w nadmiarze od zagranicznych partnerów).

Serwis Defense Express donosi jednocześnie , że "koncern państwowy Ukroboronprom ujawnił plany budowy zakładu produkującego standardową amunicję NATO oraz podpisał już odpowiednią umowę z nieujawnionym państwem NATO". Może to być przesłanka świadcząca o tym, że Kijów poważnie rozważa rozpoczęcie produkcję kolejnych egzemplarzy haubicy Bogdana. Warto nadmienić, że ta prototypowa broń sprawdziła się już na froncie, biorąc m.in. udział w odbiciu Wyspy Węży. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tej broni.

Prace nad ukraińską haubicą były prowadzone w latach 2015-2018 przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn z Kramatorska oraz fabrykę ciężarówek KrAZ. Pierwsze testy tej broni odbyły się pod koniec 2019 r. Prototyp, który jest używany na wojnie, został prawdopodobnie wyprodukowany ok. czterech lat temu .

Haubica jest osadzona na podwoziu kołowym opancerzonego pojazdu 6×6 KrAZ-6322. Masa całego systemu, w którym można przewozić do 20 pocisków, wynosi ok. 28 ton. Maksymalny zasięg rażenia Bogdany wynosi 40 km przy wykorzystaniu amunicji HE/AP. Można go jednak zwiększyć o 10 km, jeśli użyje się pocisków wspomaganych rakietą.