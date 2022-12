Rosjanie szkolą białoruskich pilotów? Spełnia się zapowiedź Putina

Jak przypomina serwis, pod koniec czerwca Putin wspomniał, że samoloty mogą zostać wyposażone w pociski powietrze-ziemia, zdolne do przenoszenia broni jądrowej . Biorąc jednak pod uwagę możliwości tych myśliwców, zastanawiać może, dlaczego nie wybrano do tej roli lepszych maszyn z rodziny MiG-29.

W wyposażeniu Su-25 znajdziemy dwulufowe działko GSz-30-2 kal. 30 mm o szybkostrzelności 3 tys. pocisków na minutę oraz wyrzutnik flar i dipoli ASO-2V, który zapewnia ochronę przed pociskami naprowadzanymi na podczerwień i radarowo. Ponadto maszyna posiada dziesięć pylonów do przenoszenia pocisków o łącznej masie 4350 kg (mogą być to m.in. Ch-23, R-60 i Ch-25ML).

Putin nie podał szczegółów dotyczących nowej broni, którą mogłyby przenosić te maszyny. The War Zone przypomina, że w 1991 r. Białoruś odziedziczyła po rozpadzie ZSRR 81 międzykontynentalnych pocisków balistycznych SS-25 "Sickle" i nieznaną liczbę taktycznej broni jądrowej. Taktyczną broń jądrową Mińsk zwrócił Rosji do maja 1993 r., zaś rakiety międzykontynentalne do listopada 1996 r. The War Zone wskazuje, że Moskwa może zdecydować się na uzbrojenie Mińska w broń nuklearną, aby wywrzeć za jej pomocą presję na państwach NATO.