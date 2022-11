Pociski balistyczne dla Ukrainy. Obrońcy mogą otrzymać je od Izraela?

Ukraiński serwis branżowy Defense Express przewiduje, że jeśli Izrael zdecyduje się na dostawę rakiet, najprawdopodobniej będą to "systemy rakietowe krótkiego zasięgu LORA , lepsze nawet od ATACMS ". Wyjaśniamy, jakie są możliwości tej broni.

System rakiet balistycznych krótkiego zasięgu LORA (ang. Long Range Attack) został opracowany przez firmę Israel Aerospace Industries, a pierwsze testy tego kompleksu zakończyły się w 2017 r. Są to pociski należące do najnowszej generacji broni precyzyjnej. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów (5 metrów długości i 0,61 m średnicy) LORA ma - według Defense Express - zasięg operacyjny do 400 km.