Atak na lotnisko w rosyjskim Kursku. To sprawka Ukraińców?

Z analizy DE wynika, że maszyna, która uderza w rosyjskie lotniska, porusza się z prędkością ok . 792 km/h. Ma to być konstrukcja zdolna do lotów na niskich wysokościach i – co istotne – o zasięgu pozwalającym odpalić ją z terytorium Ukrainy. Jak wyjaśniają dziennikarze serwisu, Kijów od dawna dysponuje sprzętem o takich możliwościach.

Wśród potencjalnej broni, która mogła stać za ostatnimi atakami, wymieniono poradzieckie bezzałogowe maszyny rozpoznawcze Tu-141 "Striż" i Tu-143 "Rejs", które zostały przerobione na maszyny do zadań uderzeniowych. Są to drony zaprojektowane w zakładach Tupolewa.

Pierwszy z nich porusza się z prędkością do 1100 km/h, jest w stanie latać na wysokościach od 10 m do 6 km, a jego maksymalny zasięg to 1 tys. km. Tu-143 "Rejs" osiąga z kolei prędkość do 925 km/h. Jego zasięg (ok. 200 km) jest za mały, aby dosięgnąć terytorium Rosji, ale możliwe, że Ukraińcy zmodyfikowali to urządzenie, zwiększając jego parametry.