Grecy proszą o systemy Patriot. Obiecują coś w zamian

Jak przypomina serwis Defence24, Ateny długo utrzymywały, że nie wyślą Ukrainie systemów S-300 ze względu na chęć utrzymania zdolność bojowej własnej armii. Teraz Grecy przyznają, że mogą wysłać tę broń na wschód, ale w zamian oczekują rekompensaty od Amerykanów.

Chodzi o systemy Patriot, które niedawno zostały m.in. zaoferowane Polsce przez rząd Niemiec. Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że wyrzutnie zostaną rozmieszczone na Lubelszczyźnie. Wyjaśniamy, jakie są możliwości systemów, o które proszą Grecy oraz kompleksów, które są gotowi wysłać Ukraińcom.

Wyrzutnie S-300 w zamian za systemy Patriot

S-300 to nazwa poradzieckich rakietowych systemów ziemia-powietrze dalekiego zasięgu. Prace nad kompleksem były prowadzone pod koniec lat 60. XX w., a jego główne przeznaczenie miało polegać na zwalczaniu samolotów i pocisków manewrujących. Pierwsza generacja systemu S-300 została wprowadzona na zbrojenie w 1979 r.

W kolejnych latach pojawiały się kolejne wersje rozwojowej tej broni. Chociaż system nie należy do najnowocześniejszych, to - jak zwracała uwagę Karolina Modzelewska - skutecznie radzi sobie z "różnymi samolotami bojowymi, pociskami manewrującymi, a także taktycznymi pociskami balistycznymi". S-300 korzysta z szerokiej gamy pocisków (m.in. z 9M82, 9M83 i 9M83ME). Broń może razić cele znajdujące się na dystansach do 150-200 km oraz na pułapie ponad 25 km. Kompleks umożliwia nakierowanie 12 pocisków na sześć wrogich obiektów.

Patriot to amerykański system obrony powietrznej na mobilnej platformie samochodowej. Broń uchodzi za jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych w swojej klasie. Jedna bateria składa się z sześciu wyrzutni, które posiadają od 40 do 48 pocisków, mogących razić cele znajdujące się na dystansie 100 km oraz na pułapie do 20 km.

Jak pisaliśmy na naszych łamach, system Patriot jest w stanie "niszczyć rakiety balistyczne w ostatniej fazie lotu, a więc tuż przed ich uderzeniem w cel". Rakiety kompleksu są wyposażone w głowice o masie 90 kg i są w stanie utrzymywać się w powietrzu w czasie wynoszącym od 9 sekund do 3,5 minuty. Osiągają ponadto prędkość od Mach 3 do Mach 5, czyli od 3675 km/h do 6125 km/h.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski