Nauczycielka historii broni Ukrainy. Walczy w polskim Krabie

Armatohaubica, za której produkcję odpowiada Huta Stalowa Wola , była już chwalona m.in. przez ukraiński resort obrony oraz służby prasowe jednostek wojskowych tego kraju. Co jakiś czas w ukraińskich serwisach i mediach społecznościowych pojawiają się również pozytywne opinii żołnierzy, którzy na co dzień korzystają z tej broni.

AHS Krab to konstrukcja osadzona na podwoziu gąsienicowym, napędzana przez niemiecki silniki wysokoprężny MTU MT 881 Ka-500 o mocy do 1 000 KM. Według producenta, pojazd może rozpędzić się do 60 km/h, ale zdaniem Ukraińców jest on w stanie poruszać się nawet o 10 km szybciej. Masa bojowa armathaubicy wynosi 48 t.