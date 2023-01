Zaatakowali rosyjski poligon. Szkolili się tam zmobilizowani

Strona rosyjska twierdzi, że ich obrona powietrzna zestrzeliła siedem bezzałogowców. Kolejna nieujawniona liczba dronów zdołała podobno dotrzeć do celu, ale nie spowodowała znacznych szkód. Wcześniej pojawiły się doniesienia o użyciu tych maszyn do ataków na rosyjskie obiekty wojskowe. Nie wiadomo, jakie modele uderzyły w Rosjan, ale Ukraińcy dysponują dronami zdolnymi do przeprowadzenia tego typu operacji.

Jak pisaliśmy już na naszych łamach, Ukraina posiada maszyny zdolne do przeprowadzenia tego typu ataków. Według ukraińskiego serwisu Defense Express, Kijów ma na stanie m.in. poradzieckie bezzałogowe maszyny rozpoznawcze Tu-141 "Striż" i Tu-143 "Rejs", przerobione na drony do zadań uderzeniowych. Pierwsza z tych maszyn porusza się z prędkością do 1100 km/h, a jej maksymalny pułap wynosi 6 km, przy czym jest ona w stanie latać również na wysokości 10 m. Na uwagę zasługuje jej duży zasięg, wynoszący ok. 1000 km.