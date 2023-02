Zauważono go na froncie. To prototypowy pojazd Ukraińców

Podobnie jak BTR-60, ukraiński prototyp jest pojazdem ośmiokołowym . Specyfikacja techniczna tej konstrukcji nie jest znana, ale można przypuszczać, że osiąga podobną prędkość maksymalną co pierwowzór, czyli ok. 80 km/h. Znajdziemy w nim również identyczne uzbrojenie, na które składają się wielkokalibrowy karabin maszynowy KPWT kal. 14,5 mm oraz karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm.

Ze względu na lepsze opancerzenie Chorunży ma jednak z pewnością większą masę (w BTR-60 wynosi ona 10,3 t). Pojazd jest obsługiwany przez dwuosobową załogę i może transportować do 14 żołnierzy desantu. Przypuszczalnie zasięg prototypu jest zbliżony do tego w radzieckiej maszynie, która może przejechać na pełnym baku do 500 km (chociaż możliwe, że ze względu na większą masę ukraiński wóz ma w tym zakresie nieco mniejsze osiągi). Wiadomo natomiast, że pojazd otrzymał nowoczesny silnik wysokoprężny Deutz, który znacznie zwiększył oszczędność paliwa i właściwości trakcyjne konstrukcji.