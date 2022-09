Rosjanom brakuje sprzętu? Sięgnęli po broń z czasów Stalina

Ukraiński serwis Defence Express informuje , że niedawno obrońcy przechwycili w obwodzie charkowskim trzy działa przeciwlotnicze KS-19 kal. 100 mm, które były używane przez Rosjan do ostrzeliwania ich pozycji. Zdobyty sprzęt to prawdziwe relikty minionej epoki – wyprodukowano je bowiem jeszcze za czasów Stalina, pod koniec lat 40. XX w.

Związek Radziecki produkował działa przeciwlotnicze KS-19 od 1948 do 1957 r. W tym czasie udało się wyprodukować ok. 10 tysięcy sztuk tej broni. KS-19 była używana przez komunistów podczas wojny koreańskiej oraz podczas wojny wietnamskiej. Szybkostrzelność tego działa jest określana na 14 strz./min. Armata może zwalczać cele oddalone o 21 km i znajdujące się na wysokości do 15 km.

Prędkość początkowa pocisku wynosi ok. 900 m/s, a prędkość marszowa tej broni to 40 km/h. Masa bojowa Ks-19 wynosi ok. 9,3 t; do jej obsługi potrzeba siedmiu żołnierzy. Czas przejścia broni w położenie bojowe trwa od 3 do 4 minut. Działo KS-19 było w przeszłości na wyposażeniu polskiej armii, która wycofała je z eksploatacji pod koniec lat 50. XX w.