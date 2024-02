Starlink nad Polską. Szykuje się kolejny przelot

Serwis Nocne Niebo informuje o piątkowych przelotach Starlinków nad Polską. Tego dnia satelity komunikacyjne od Elona Muska pojawią się nad naszymi głowami o godzinie 17:38 . Ich podróż rozpocznie się na zachodnim niebie - tam powinniśmy skierować swój wzrok, aby je dostrzec. Starlinki będą zmierzały w kierunku południowo-wschodnim, a ich przelot potrwa ok. dziesięciu minut. Widoczność tzw. kosmicznego pociągu Elona Muska zależy od warunków pogodowych. Nocne niebo najlepiej obserwować w bezchmurne dni.

Nad Polską możemy podziwiać przeloty satelitów Starlink, które SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska , wyniosła na niską orbitę okołoziemską w ramach misji G7-12. Urządzenia dołączyły do konstelacji Starlink, która zdaniem jej twórców jest najbardziej zaawansowanym na świecie systemem internetowym. Zapewnia on łączność z siecią nawet w najbardziej odległych lokalizacjach.

SpaceX na swojej oficjalnej stronie internetowej wyjaśnia, że Starlink to "pierwsza i największa na świecie konstelacja satelitów, która wykorzystuje niską orbitę okołoziemską do dostarczania szerokopasmowego Internetu zdolnego do obsługi transmisji strumieniowych, gier online, połączeń wideo i innych usług".