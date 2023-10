Satelity Starlink nad Polską. Pojawi się też coś, co trudno przeoczyć

Satelity Starlink są wciąż widoczne nad Polską, chociaż coraz słabiej. Wynika to z miejsca ich przelotów blisko horyzontu. Serwis Nocne Niebo informuje jednak, że oglądanie "kosmicznego pociągu" Elona Muska można połączyć z obserwacją BlueWalker3. Jest to jeden z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie, więc trudno będzie go przeoczyć.