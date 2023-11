Starlink nad Polską. Szykuje się długi przelot

Obecnie nad Polską możemy podziwiać przeloty 21 satelitów Starlink, które SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska , wyniosła na niską orbitę okołoziemską podczas ostatniej misji. Urządzenia dołączyły do konstelacji Starlink, która zdaniem jej twórców jest najbardziej zaawansowanym na świecie systemem internetowym. Zapewnia on łączność z siecią nawet w najbardziej odległych lokalizacjach.

W listopadzie na nocnym niebie pojawią się nie tylko Starlinki. Nad Polską po raz kolejny widoczne będzie dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc. Dojdzie do niego w czwartek, 9 listopada. Ze względu na to, że będzie to dzienne zjawisko, jego obserwacja może nie należeć do najłatwiejszych. Dlatego też warto sięgnąć po lornetkę lub teleskop.