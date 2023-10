Starlinki nad Polską. Szykuje się długi przelot

W ostatnich dniach nie brakuje okazji do podziwiania przelotów satelitów Starlink nad Polską. Ma to związek z kolejną misją wyniesienia urządzeń opracowanych przez SpaceX na niską orbitę okołoziemską. Kosmiczna firma Elona Muska regularnie wysyła urządzenia, które zasilają konstelację satelitów Starlink . Docelowo ma ona liczyć ok. 12 tys. urządzeń. Obecnie, według danych prezentowanych przez serwis satellitemap.space na orbicie znajduje się ponad 5 tys. satelitów Starlink, ale nie wszystkie urządzenia pozostają aktywne. Elon Musk planuje, że konstelacja Starlinków w przyszłości zapewni szybki i niezawodny internet w dowolnym miejscu na świecie.

Zanim Starlinki pojawią się nad naszymi głowami, będziemy mieli okazję do podziwiania BlueWalker 3. Nocne Niebo informuje, że satelita będzie widoczny "na zachodnim, południowo-zachodnim niebie o godzinie 19:21". Jego przelot potrwa pięć minut. Jak już informowaliśmy, naukowcy z Międzynarodowej Unii Astronomicznej uważają, że satelita BlueWalker 3 to jeden z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie. Razem ze swoją potężną anteną ma powierzchnię 64,3 m2, a jego jasność jest porównywana do Procjona i Achernarema (są to odpowiednią ósma i dziewiąta co do jasności gwiazda nocnego nieba).