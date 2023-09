Starlink znowu nad Polską. Szykuje się kosmiczny spektakl

We wtorek, 26 września nad Polską znowu pojawią się satelity telekomunikacyjne firmy SpaceX. Ich przeloty mają związek z kolejną już misją wyniesienia urządzeń na niską orbitę okołoziemską. W jej trakcie z bazy sił kosmicznych Vandenberg na Florydzie w Kalifornii na pokładzie rakiety Falcon 9 wystrzelono w kosmos 21 satelitów. Zasilą one stale rozbudowywany system satelitarny, który ma zapewniać łączność w praktycznie każdym miejscu na świecie. Według danych z dnia 26 września 2023 r. prezentowanych przez serwis satellitemap. space na orbicie znajduje się obecnie ponad 5 tys. satelitów Starlink i ok. 4,2 tys. z nich pozostaje aktywnych.

Starlink wraca nad Polskę

Zbyszek z kanału Nocne Niebo informuje, że "Starlinki pojawią się o godzinie 19:41 na zachodnim niebie i przelecą wysoko przez zenit w kierunku wschodnim. Cały przelot potrwa około 4 minut". To, w jakim miejscu należy ich wypatrywać, można sprawdzić przy pomocy specjalnych stron internetowych i aplikacji. Ich przykładem są Find Starlink czy ISS Tracker. Warto pamiętać, że widoczność Starlinków nad Polską jest uzależniona od panujących warunków pogodowych. Najlepiej je obserwować przy bezchmurnym niebie i z dala od miejskich świateł.

Zjawiska astronomiczne w nadchodzącym czasie - na co warto zwrócić uwagę

Starlinki na nocnym niebie to nie jedyny "kosmiczny spektakl", który możemy podziwiać w nadchodzącym czasie. Niedługo nad naszymi głowami pojawią się również Drakonidy (nazywane też Giacobinidami), czyli stały rój meteorów, widoczny każdego roku w okresie od 6 do 10 października. Jego maksimum przypada w niedzielę, 8 października. Drakonidy to pozostałość komety 21P/Giacobini-Zinner, czyli komety okresowej, zaliczanej do rodziny komet Jowisza.

Kometa została odkryta w grudniu 1900 r. przez Michela Giacobiniego i powtórnie odkryta w październiku 1913 przez Ernsta Zinnera. Jej nazwa jest ukłonem w stronę odkrywców. Drakonidy posiadają radiant w gwiazdozbiorze Smoka. Oznacza to, że to właśnie w tym punkcie "rozbiega" się rój spadających gwiazd. Gwiazdozbiór Smoka znajduje się na północnym niebie i rozciąga się wokół Małej Niedźwiedzicy. To właśnie w tym punkcie powinniśmy wypatrywać Drakonidów.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski