Starlink dalej nad Polską. W piątek szykuje się wysoki przelot

SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska już zaplanowała kolejne wyniesienie satelitów Starlink na orbitę. Misja najprawdopodobniej rozpocznie się w piątek, 3 listopada o godz. 23:30 czasu polskiego. Rakieta Falcon 9, która wystartuje ze Space Launch Complex 40 (SLC-40) w bazie sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie, na swoim pokładzie będzie transportowała 23 urządzenia. Dołączą one do stale rozbudowywanej konstelacji satelitarnej, która ma zapewnić łączność z siecią w dowolnym miejscu na świecie.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie SpaceX - Starlink to "pierwsza i największa na świecie konstelacja satelitów, która wykorzystuje niską orbitę okołoziemską do dostarczania szerokopasmowego Internetu zdolnego do obsługi transmisji strumieniowych, gier online, połączeń wideo i innych usług". Satelity, które dołączają do konstelacji, krążą w odległości ok. 550 km od Ziemi, a swoim zasięgiem pokrywają praktycznie całą kulę ziemską. Ich odległość od naszej planety sprawia, że czas przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a satelitą wynosi według SpaceX 25 milisekund.