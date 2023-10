Starlink nad Polską. "Kosmiczny pociąg" znów przeleci nad naszymi głowami

Starlinki od blisko tygodnia zapewniają nam wieczorami wyjątkowe, kosmiczne spektakle. Ich przeloty w większości lokalizacji były dobrze widoczne, a pogoda sprzyjała obserwacjom zjawisk astronomicznych. Nocne Niebo donosi, że to nie koniec atrakcji. W poniedziałek, 16 października będziemy mieli kolejną okazję do zobaczenia "kosmicznego pociągu" Elona Muska .

Serwis zapowiada dwa przeloty Starlinków. Pierwszy z nich rozpocznie się o godz. 19:01. Satelitów stworzonych przez SpaceX należy wypatrywać na zachodnim niebie. Urządzenia będą poruszać się z zachodu na wschód. Nocne Niebo zaznacza "ostatni satelita schowa się za wschodni horyzont o godzinie 19:12, co wskazuje, że cały przelot potrwa 12 minut". Drugi z przelotów zacznie się o godz. 20:35. Będzie jednak trudny do zaobserwowania z terytorium naszego kraju. Można skorzystać z lornetki lub aparatu fotograficznego, ale Starlinki gołym okiem będą widoczne tylko z terytorium Europy Zachodniej.

Elon Musk ma ambicje, aby jego konstelacja docelowo liczyła ok. 12 tys. satelitów. Wyniesienie tak dużej liczby urządzeń budzi obawy astronomów. Już teraz eksperci alarmują, że ich światło może utrudniać prowadzenie dokładnych obserwacji astronomicznych. Dobrym przykładem jest tutaj prototypowy satelita BlueWalker 3, który naukowcy z Międzynarodowej Unii Astronomicznej uznają za jeden z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie. Jego jasność porównują z Procjonem i Achernarem. Są one odpowiednią ósmą i dziewiątą co do jasności gwiazdą nocnego nieba.