Starlinki nad Polską. Luty rozpoczyna się przelotem

Polacy znów będą mieli okazję, by zaobserwować przelot satelitów Starlink. Urządzenia, które wystrzeliwane są na orbitę przez należącą to Elona Muska firmę SpaceX będą widoczne nad naszym krajem kolejny dzień z rzędu. 1 lutego 2024 r. będziemy mogli obserwować satelity Starlink z serii G7-12.

Pierwszy dzień lutego przyniesie dwie okazje do obserwacji satelitów Starlink. Pierwsza okazja, by zobaczyć przelot kosmicznego pociągu Elona Muska nad naszym krajem, będzie miała miejsce o godz. 17:32. Będzie to przelot całkiem długi.