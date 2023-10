Satelity Starlink nad Polską. Długi, rozciągnięty przelot

Wtorek 17 października 2023 r. to kolejny dzień, w którym satelity Starlink będą widoczne nad Polską. Tym razem będziemy mieć do czynienia z tylko jednym przelotem. Będzie on jednak mocno rozciągnięty, w związku z czym potrwa on dość długo, bo aż kilkanaście minut.