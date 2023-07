Leonardo prezentuje nowe wieżyczki: LIONFISH 30 i HITFIST 30 UL

Koncern Leonardo, znany ze swojego zaawansowanego podejścia do technologii obronnej, zaprezentował dwie nowe wieżyczki na targach Seafuture w La Spezia, które odbyły się od 5 do 8 czerwca. Nowe modele, LIONFISH 30 oraz HITFIST 30 UL, są obiecującym uzupełnieniem do istniejących linii produktów firmy, z nowymi funkcjami i zwiększoną wydajnością.

LIONFISH 30, nowo zaprezentowana wieżyczka morska, jest najnowszą propozycją w serii małokalibrowych systemów obronnych LIONFISH. Jest to lekka i kompaktowa konstrukcja, która jest idealna do instalacji na mniejszych jednostkach. Dzięki swojej zdolności do obrony przed różnymi rodzajami zagrożeń, w tym dronami i śmigłowcami, jest doskonałym wyborem do zastosowań w wielu różnych scenariuszach.

Unikalne cechy LIONFISH to wysoka szybkostrzelność, duży zasięg i nowa koncepcja amunicji AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), skonstruowana do skutecznego neutralizowania zagrożeń powietrznych, w tym mini i mikro dronów. System ma wiele cech wspólnych z innymi modelami z rodziny LIONFISH, co ułatwia obsługę i serwisowanie.

Z drugiej strony, wieżyczka HITFIST 30 UL (Unmanned Light) to propozycja dla obszaru lądowego. Jest to lekka i kompaktowa wersja zdalnie sterowanej wieżyczki, która jest idealna do instalacji na pojazdach amfibijnych z rygorystycznymi ograniczeniami wagowymi. Jest ona skuteczna przeciwko wszystkim rodzajom zagrożeń asymetrycznych, dzięki zastosowaniu amunicji pneumatycznej.