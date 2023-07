Norwegowie kupią nowe Leopardy 2A8 NOR

Również Czesi negocjują kupno Leopardów 2A8. W ubiegłym miesiącu czeski resort obrony przekazał, że został upoważniony do negocjacji z Niemcami w sprawie przystąpienia do planowanego kontraktu na nowe Leopardy dla Bundeswehry. Czesi zamierzają pozyskać około siedemdziesięciu czołgów. Czeskie maszyny miałyby być dostarczone do końca lat trzydziestych.