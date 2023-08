Trzeci F-15EX Eagle II ukończony

W środę, 16 sierpnia br., amerykańska spółka Boeing poinformowała w mediach społecznościowych, że z jej linii montażowej w St. Louis w stanie Missouri zjechał trzeci egzemplarz najnowszego samolotu wielozadaniowego F-15EX Eagle II . Nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie znaczne opóźnienie planowanego przekazania amerykańskim wojskom lotniczym (US Air Force, USAF) obecnie wskazywane na koniec 2023, zamiast zakładanego w harmonogramie terminu do grudnia 2022.

Jak wskazuje fotografia, samolot oznaczony jako EX3, nie został jeszcze ukończony (z zewnętrznych cech które można zauważyć: brakuje owiewki i docelowego malowania USAF ). Pierwsze dwa egzemplarze testowe zostały przekazane zamawiającemu w marcu i kwietniu 2021. Trzeci miał trafić do grudnia 2022 – tak się nie stało. Oczekiwano również, że do końca 2023 Boeing dostarczy USAF pozostałe pięć egzemplarzy F-15EX Eagle II, zamówione w ramach I partii produkcyjnej 13 lipca 2020.

Samoloty, które miały być zbudowane w ramach 2. i 3. serii produkcyjnej w latach 2024 i 2025, mają trafić do dziewięciu eskadr: trzech USAF (pierwszą operacyjną będzie 123. Eskadra) i sześciu lotnictwa Gwardii Narodowej, rozlokowanych na Florydzie i w Oregonie (173. Skrzydła Gwardii w bazie Kingsley Field oraz 142. Skrzydła w Portland).

Tymczasem, zgodnie z raportem Biura Rozliczeń Rządu (Government Accountability Office, GAO) z czerwca 2023, opóźnienie dostaw kolejnych egzemplarzy stwarza ryzyko, że Boeing może nie osiągnąć pozostałych celów harmonogramu programu, w tym uzyskania przez te samoloty statusu wstępnej gotowości operacyjnej (Initial Operational Capability, IOC). A we wniosku USAF na rok fiskalny 2024 w budżecie NDAA zaplanowano zamówienie kolejnych 24 egzemplarzy. USAF planują zakup łącznie 104 samolotów F-15EX Eagle II – zamiast wcześniej deklarowanych 144 egzemplarzy.

Jeśli chodzi o program testowy dwóch pierwszych egzemplarzy, w nieco innej konfiguracji niż trzeci, to 29 listopada 2022 przeprowadzono strzelania pociskami rakietowymi klasy powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder z nowych pylonów uzbrojenia (odpowiednio nr 1 i 9). Było to następstwo pierwszych strzelań rakietowych przeprowadzonych 25 stycznia 2022. Wcześniej, brały one udział w ćwiczeniu Northern Edge 21 (3-14 maja 2021), a następnie zrealizowano pierwsze próby operacyjne w bazie lotniczej Nellis w Nevadzie, w kooperacji wraz ze starszymi wielozadaniowymi F-15E Strike Eagle i przewagi powietrznej F-15C Eagle (18-25 października 2021).