Hiszpanie dozbroili starą fregatę w system przeciwdronowy

Hiszpanie postanowili aktywnie włączyć się europejską operację Atalanta, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na Oceanie Indyjskim. Ciężar działań położony jest na wybrzeże Somalii oraz Zatokę Adeńską w której od kilku miesięcy sieją terror Huti. Do przeciwdziałania zagrożeniom, Madryt skierował starą fregatę rakietową Canarias (F 86) typu Santa María. Co ciekawe okręt otrzymał nowoczesną broń do walki z zagrożeniami jakie może napotkać na tamtym akwenie.