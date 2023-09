MSPO 2023: Żmija na platformie zrzutowej Irvin GQ ATAX

Pierwsza partia 25 wozów została odebrana 7 grudnia 2021, a kolejna licząca 35 wozów – 21 lipca 2023. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia jeszcze 58 Żmij. Dotychczas pojazdy trafiły do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (Druga partia pojazdów rozpoznania Żmija dostarczona, Żmije trafiły do Wojska Polskiego).

Pojazd zaprezentowany na tegorocznym MSPO jest na platformie zrzutowej ATAX produkowanej przez spółkę Irvin GQ, w wersji przygotowanej do zrzutu, opracowanej wspólnie przez Concept oraz Irvin GQ. ATAX to modułowy system zrzutowy Multi-Role, który wykorzystuje system tłumienia wstrząsów z poduszką powietrzną, co eliminuje konieczność stosowania EDM (Energy Disspating Material, czyli absorberów energii), znacznie skracając czas montażu demontażu. Każdy moduł platformy ma wymiary 2,74 m x 2,46 m, dzięki czemu pasuje do istniejących systemów zrzutów. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi systemami obsługi ładunków i nadaje się do zrzutu z samolotów C-130 Hercules, C-17A Globemaster III, A400M-180 Atlas czy K-390 Millenium. ATAX nadaje się do użytku z typowymi spadochronami ładunkowymi, takimi jak G11, G12 i SC 15.