Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Jak czytamy na BulgarianMilitary, opublikowane w sieci zdjęcie systemów S-400 mają przedstawiać sprzęt, który Rosja produkuje dla Indii i zgodnie z umową – ma być dostarczony do końca 2024 r. Jak podkreśla autor fotografii, trwająca między Moskwą a Kijowem wojna w połączeniu z zachodnimi sankcjami nakładanymi na Federację Rosyjską nie zmienia faktu, że przemysł militarny może nadal realizować swoje zobowiązania.

Poruszające się w Rosji S-400 dla Indii mają być już na ostatniej prostej . W najbliższym czasie przejdą podstawowe testy, a w dalszej kolejności będą już gotowe do eksportu do Indii.

BulgarianMilitary przypomina, że Indie zamówiły pięć rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400. Porozumienie w tej sprawie podpisano jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, w 2018 r., a do zakupu odniosły się Stany Zjednoczone, które wyraziły obawy o potencjalne konsekwencje dla partnerstwa Indii z USA.

Rosyjskie pociski 9M96E wystrzeliwane z platform 51P6A będących elementem systemu S-400 to broń ziemia-powietrze . Jej przeznaczeniem jest eliminowanie różnych celów powietrznych – bezzałogowców, śmigłowców i większych samolotów.

Pojedynczy pocisk 9M96E waży ok. 420 kg, mierzy ok. 5,5 m długości i ma 0,5 m średnicy. Rosjanie wyposażyli go w głowicę odłamkowo-burzącą, a jednostkę napędową stanowi silnik rakietowy na paliwo stałe.