Jedyne takie miejsce na mapie Rosji. Cel Ukraińców był oczywisty

"Biały Łabędź" , bo tak często określany jest rosyjski ponaddźwiękowy bombowiec strategiczny to najcięższy samolot bojowy na świecie. Dla Rosjan to wyjątkowo cenna broń , dlatego też baza, w której stacjonują te maszyny, znajduje się w odległości ponad 1 tys. km od Kijowa i wiele kilometrów od linii walk w Ukrainie.

Tu-160 jest nie tylko olbrzymią konstrukcją, ale też unikalną ze względu na skrzydła o zmiennej geometrii. Pozwalają one wykonywać maszynie loty naddźwiękowe i jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa w trakcie przelotu.

Rozpiętość skrzydeł Tu-160 zależy od ich ułożenia. Przy ustawieniu płatów na 20 stopni, skrzydła osiągają rozpiętość 55,7 m. Z kolei maksymalne złożenie do poziomu 65 stopni zmniejsza rozpiętość do 35,6 m. Długość maszyny to natomiast niewiele ponad 54 m, a masa własna wynosi 117 t. Samolot może pomieścić uzbrojenie o wadze przekraczającej 28 t i ponad 140 t paliwa. Oznacza to, że masa startowa sięga aż 275 t.