Wkrótce dotrą do celu. F-16 są już gotowe do szarży

Szef holenderskiego rządu zaznaczył również, że dostarczenie samolotów F-16 do ośrodka szkoleniowego w Rumunii umożliwi szybkie rozpoczęcie szkolenia ukraińskich pilotów . Wskazał, że Holandia, razem z Danią, odgrywa kluczową rolę w procesie wyposażania Ukrainy w myśliwce F-16. Jak poinformowała wcześniej minister obrony Kajsa Ollongren, na Ukrainę trafi od 12 do 18 takich maszyn.

Myśliwce, które wkrótce trafią do Ukrainy z Holandii to ważne wsparcie dla kraju obrońców. Wynika to z faktu, że sprzęt jest w stanie zapewnić przewagę nad przeciwnikiem w powietrzu. Produkowane przez General Dynamics samoloty są chętnie wykorzystywane przez wojska na całym świecie.

F-16 charakteryzuje się obecnością jednostek napędowych Pratt & Whitney F100-PW-200/220 lub General Electric F-110-FE-100 w zależności od wersji. Gwarantuje to prędkość maksymalną na poziomie ok. 2,5 tys. km/h. Zasięg F-16 określa się jako ok. 3,2 tys. km lub 1 tys. km więcej w przypadku lotu z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Główne uzbrojenie tych amerykańskich samolotów to działko M61A kal. 20 mm oraz pociski powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick.