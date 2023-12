Rosjanie stracili cenne maszyny. Udany atak Ukraińców

Przypomnijmy, że przeprowadzony we współpracy ukraińskich sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych atak miał miejsce w niedzielę 17 grudnia. Obrońcy zaatakowali bazę 559. pułku lotnictwa bombowego w Mrozowsku , gdzie agresor zgromadził łącznie 24 bombowce Su-34.

Jak teraz donoszą ukraińskie źródła, które powołują się na informacje przekazywane przez wroga, na skutek ataku zrealizowanego przy użyciu 17 nieznanych dronów, dwa rosyjskie Su-34 zostały zniszczone i nie nadają się do naprawy, natomiast 10 doznało uszkodzeń . Zgodnie z doniesieniami, rosyjski system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 miał zestrzelić siedem dronów, w związku z czym w cele na lotnisku trafiło 10 bezzałogowców.

Ukraińcy uderzyli w lotnisko w Mrozowsku nie bez powodu. To właśnie w tym miejscu znajduje się baza, gdzie armia rosyjska przechowuje niektóre ze swoich bombowców, dzięki którym może prowadzić ataki w głąb Ukrainy. Choć obiekt znajduje się ponad 200 km od linii frontu, warto podkreślić, że Ukraińcy w ostatnim czasie informowali o włączeniu do służby dronów dalekiego zasięgu AQ 400 Scythe "Kosa". Oznacza to, że obrońcy mogą teraz z bezpiecznych pozycji atakować cele w Rosji, które znajdują się setki kilometrów od miejsc, w których toczone są walki.