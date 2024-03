Pasmo nieszczęść w Rosji. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia

Jeśli zatem podejrzenia Ukraińców potwierdzą się, a widoczny na końcu lutego samolot trafił kilka dni później do hangaru, który po kolejnych kilku dniach został zaatakowany, straty po stronie rosyjskiej mogły się zwiększyć. Defense Express zauważa jednak, że brak oznak dużego pożaru utrudnia ocenę skuteczności ataku . Przebicie dachu hangaru przez bezzałogowce mogłoby dokonać uszkodzeń A-50, jednak nie ma pewności, czy uszkodzenia byłyby na tyle duże, aby całkowicie wyeliminować jeden z niewielu pozostających w służbie samolotów. Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnimi wyliczeniami, tylko cztery A-50 Rosjan mogą być w pełni zdolne do pracy .

Wspomniane A-50 Berijew to maszyny, które powstały jako następcy Tupolewa Tu-126 i służą armii Federacji Rosyjskiej do śledzenia wszelkich obiektów powietrznych (w zasięgu do 650 km) oraz naziemnych (w zasięgu do 300 km). Do prowadzenia zwiadu maszyna wykorzystuje zamontowany na kadłubie radar Liana, dzięki któremu samolot może służyć jako wsparcie powietrzne dla jednostek naziemnych, ale też przyczynić się do przechwytywania wrogich jednostek powietrznych.