Jachont trafił do służby w 1999 r., co było efektem prac prowadzonych przez Związek Radziecki nad taktycznymi pociskami manewrującymi. Jednocześnie w Oniksy mają zastąpić starsze konstrukcje podobnego typu, P-270 Moskit oraz P-700 Granit.

W kontekście specyfikacji technicznej pocisku P-800 Oniks, należy zwrócić uwagę na dwustopniowy układ napędowy. Pierwszy z nich stanowi tzw. booster, czyli jednostka rakietowa na paliwo stałe. Drugim jest z kolei napęd strumieniowy wykorzystujący do pracy paliwo ciekłe. Pojedynczy pocisk Jachont jest w stanie rozpędzić się do prędkości 2,5 Ma i uderzyć cel oddalony nawet 300 km od miejsca wystrzelenia. Do naprowadzania wykorzystywane są natomiast systemy radarowe i aktywno-pasywne. Długość pocisku to niespełna 9 m, średnica przekracza niewiele ponad 53 cm, z kolei waga P-800 Onikt to niemal 4 tys. kg.