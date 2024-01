Rosyjski konkurent Apache. Wysyłają do Ukrainy najpotężniejsze maszyny

Wspomniany konkurent amerykańskiego Apache to w istocie jeden z trzech śmigłowców produkowanych obecnie przez Federację Rosyjską. Obok Mi-28, Rosjanie produkują jeszcze Ka-52 i Mi-35. W kontekście tych pierwszych, które noszą przydomek "Aligatorów", Rosjanie w ostatnim czasie zwracali się o pomoc m.in. do Egiptu, by odkupić od afrykańskiego kraju sprzedane tam wcześniej jednostki napędowe do rzeczonych helikopterów.