Republika Karelii została w ostatnim czasie wzmocniona nową bronią. Mowa o obszarze wchodzącym w skład tzw. Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, w którym to poza Karelią, znajduje się też m.in. Petersburg, Republika Komi. Rosja wybrała to miejsce nieprzypadkowo – jak wynika z oceny rosyjskich ekspertów, na których słowa powołuje się Defense Romania. Wojskowi uważają, że to działanie, które jest "właściwą i punktualną reakcją na przystąpienie Finlandii do NATO" – Karelia jest bowiem obszarem sąsiadującym z granicą Rosji z Finlandią.