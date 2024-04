Ukraina ma nową broń. Już są pierwsze ofiary

Nowa konstrukcja Ukraińców to w istocie dość tajemnicza broń. Z ogólnodostępnych źródeł wiadomo tylko tyle, że nowe drony kamikadze są zdolne do samodzielnej identyfikacji celu, zbliżenia się do niego w bezpiecznej odległości, a następnie ciągłego śledzenia, które poprzedza uderzenie w sprzęt przeciwnika.

Na tę chwilę nie są znane konkretne parametry techniczne. Nie jest też znana nazwa wspomnianych dronów, które już od jakiegoś czasu sieją spustoszenie wśród Rosjan. Można przypuszczać jednak, że możliwość podążania za wrogimi maszynami to zasługa zaawansowanych systemów utrudniających walkę elektroniczną. Dzięki temu bezzałogowce mogą skutecznie zidentyfikować swój cel przed atakiem, a następnie podążać za nim, by wreszcie uderzyć w obiekt.

Nowa broń już gromi Rosjan

Do sieci trafiły już pierwsze nagrania udowadniające skuteczność nowych rozwiązań ukraińskich inżynierów. Wiadomo też, że tajemnicze drony mają na swoim koncie pierwsze ofiary. Ukraińska służba bezpieczeństwa podaje bowiem, że w ciągu tygodnia nowe bezzałogowce zlikwidowały kilka rosyjskich systemów obrony powietrznej. Na liście znalazły się m.in. cenny Buk oraz Tor-M2.

Pierwsza ze zniszczonych broni, o której wspomina służba bezpieczeństwa, to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze z końcówki lat 70. ubiegłego wieku. 9K37 Buk powstał z myślą o zwalczaniu trudnych do przechwycenia celów, w tym m.in pocisków manewrujących, samolotów oraz śmigłowców. Projektanci zwracali też w przypadku tego narzędzia uwagę na odporność na zakłócenia.

Nowe drony Ukraińców w akcji

Najnowsza wersja tego systemu oznaczona jako 9K317M Buk-M3 to broń z sześcioma efektorami i o zasięgu do 70 km. Według informacji opublikowanych przez producenta system zwalcza wszystkie znane rodzaje samolotów i pocisków na pułapie do 35 km, choć niektóre źródła mówią, że jest to 25 km.

Drugi ze zniszczonych systemów przy użyciu nowych bezzałogowców Ukraińców to rosyjski Tor-M2, czyli broń wyposażona w kierowane rakiety ziemia-powietrze z początku lat 80. ubiegłego wieku. System wystrzeliwuje pociski poruszające się z prędkością 850 m/s (ok. 3000 km/h) i docierające na odległość 12 km. Wersja oznaczona jako 9K332 Tor-M2 różni się od podstawowej wersji możliwością ostrzeliwania celów przy użyciu pocisków 9M331 i nowym radarem. Jego minimalny zasięg to 1 km.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski