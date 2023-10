Bolesna strata Rosjan. S-400 Triumf za krocie przestał istnieć

Jest to drugi raz w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy ukraińskie siły bezpieczeństwa skutecznie atakują system S-400 Triumf . We wrześniu podobny cel został trafiony na terytorium Krymu, które jest obecnie okupowane przez Rosję - przypomniał serwis.

S-400 Triumf to rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze, opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej. Jego korzenie sięgają końcówki lat 80. ubiegłego wieku, a do służby włączono go dopiero w 2007 r. System powstał z myślą o niszczeniu celów powietrznych. Ma przechwytywać samoloty i śmigłowce, ale też mniejsze drony oraz pociski balistyczne. W zależności od użytego pocisku zasięg operacyjny wyrzutni wynosi od 40 km (9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet 380 km (40N6E ważące ok. 1800 kg).