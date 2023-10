Dojrzy każde zagrożenie. Cenny sprzęt w rękach Ukraińców

"Niemcy dostarczyły dotychczas 15 maszyn, a kolejnych 55 jest zadeklarowanych" – czytamy na X. Pomoc trafiła do Ukrainy w ramach najnowszego pakietu wsparcia. Drony Sonobot 5 to konstrukcje, których zadaniem jest przyglądanie się zakamarkom dna mórz i innych zbiorników wodnych.

Produkowane przez niemieckie przedsiębiorstwo EvoLogics GmbH drony są zdolne do prowadzenia badań hydrograficznych i wymagają do obsługi tylko jedną osobę. Te statki nawodne prowadzą zwiad z powierzchni wody i wyszukują potencjalnych zagrożeń pod nimi – wszelkich uzbrojonych broni lub niewybuchów.

Podczas obsługi maszyny można wybierać spośród dwóch trybów sterowania dronem. Pierwszy z nich to w pełni autonomiczna praca, drugi natomiast opiera się o radiowe manipulowanie maszyną przy pomocy komputera. Sonoboty 5 są wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości do obserwacji potencjalnych zagrożeń oraz szereg sonarów: echosondę jednowiązkową, wielowiązkową oraz sonary boczne .

Po wykryciu interesujących dla pilota obiektów na dnie badanego zbiornika wodnego, oprogramowanie na komputerze do obsługi natychmiast podkreśla je na ekranie w czasie rzeczywistym. Dodatkowo na pokładzie bezzałogowca znajduje się moduł sztucznej inteligencji, która wspiera sprzęt podczas rozpoznawania obiektów.

Pojedynczy Sonobot 5 waży ok. 27 kg i mierzy 80 cm wysokości, 92 cm szerokości i ma 130 cm długości. W transportowaniu go pomaga w pełni składana konstrukcja, która nie wymaga do obsługi jakichkolwiek narzędzi. Akumulator pozwala na dziewięć godzin ciągłego zwiadu, z kolei maksymalna prędkość drona wynosi 18 km/h.