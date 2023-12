Broń, która dotrze do Moskwy. Już w rękach Ukraińców

Ukraińcy rozpoczęli masową produkcję dronów "Kosa" dalekiego zasięgu. Broń ma pokonać nawet 750 km, co oznacza, że po wystrzeleniu bezzałogowca w Kijowie, ten powinien trafić cel znajdujący się nawet w Moskwie . Docelowo producent zamierza wytwarzać do 500 sztuk dronów każdego miesiąca. Obecnie fabryka osiąga wydajność na poziomie do 100 egzemplarzy.

W kontekście specyfikacji technicznej dronów "Kosa", najważniejszym elementem jest deklarowany zasięg, który wynosi 750 km. To odległość, która pozwoli Ukraińcom atakować cele w głąb Rosji oraz prowadzić uderzenia z miejsc oddalonych od frontu, co znacznie poprawi bezpieczeństwo obrońców. Masa startowa AQ 400 wynosi z kolei 100 kg, z czego przynajmniej 32 kg przypadają na ładunek wybuchowy. Jego masę można zwiększyć nawet do 70 kg, jednak wiąże się to ze zmniejszeniem zasięgu. To liczba znacznie większa w porównaniu do głowic, którymi dysponują wykorzystywane przez Rosjan drony Shahed (w tym konstrukcjach ważą one ok. 40 kg).